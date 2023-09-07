خلال 43 شهرا.. مصنع "تسلا" في الصين ينتج مليوني سيارة

خرجت السيارة رقم 2 مليون التي ينتجها مصنع جيجافاكتوري لشركة ((تسلا)) في شانغهاي، من خط التجميع اليوم (الأربعاء)، ليحقق المصنع إنجازا جديدا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية عن شركة تسلا.

وفي يناير 2019، بدأ بناء مصنع شانغهاي، وهو أول مصنع جيجافاكتوري لـ((تسلا)) خارج الولايات المتحدة، وأنتج المصنع أول مركبة في ديسمبر من ذلك العام.

وأنتج المصنع أول مليون سيارة في أكثر من 30 شهرا، بينما أنتج المليون الثاني في أقل من 13 شهرا، وفقا لشركة تسلا.

بيئة الأعمال تدعم سرعة الأنتاج

وقال سونغ قانغ، مدير التصنيع البارز في المصنع، إن "الزيادة في سرعة الإنتاج لا يمكن فصلها عن بيئة الأعمال المتفوقة في شانغهاي، لا سيما منطقة لين-قانغ الخاصة في منطقة التجارة الحرة التجريبية في شانغهاي".