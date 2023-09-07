عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 : تحذير لهؤلاء

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

txt

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 : تجنب الإنفاق المتسرع

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023

استكشاف المشكلات المتعلقة بالحب وإصلاحها قبل نهاية اليوم، سيتم تعيين المهام الرئيسية في مكان العمل، لن تكون هناك مشاكل مالية اليوم ولكن الصحة يمكن أن تكون مزعجة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

سيجد بعض مواليد برج العقرب العلاقة سامة ومن الجيد أن يخرجوا منها بشكل غير سعيد، جلب المتعة والفرح إلى الحياة العاطفية، قد تحدث بعض المفاجآت في النصف الثاني من اليوم، قد تعود بعض نساء برج العقرب إلى الحب القديم مما قد يجلب السعادة، ومع ذلك، يجب على المتزوجين الابتعاد عن أي علاقة قد تؤثر على حياتهم الزوجية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قلل من تناول الكافيين وتناول الشاي الأخضر بدلًا منه، قد يسقط بعض الأطفال ويصابون بجروح أثناء اللعب، يجب على الإناث توخي الحذر أثناء تقطيع الخضار في المنزل. 

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

أنت جيد على المستوى المهني اليوم ولكن بعض المهام الجديدة ستبقيك منشغلاً طوال اليوم، سيقوم بعض المحترفين بزيارة مكتب العميل اليوم، قد تكون هناك تحديات في الوفاء بالمواعيد النهائية ولكن يمكنك تحقيق ذلك بالالتزام والتفاني.  

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تأكد من عدم إقراض مبلغ كبير لشخص ما، حيث قد تواجه مشكلة في استعادته، يمكن أن يسبب الخلاف المالي مع أحد الأشقاء مشاكل في الحياة اليوم. 

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الخميس برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023 |رسميا

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023: قرارات استثمارية

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 : تجنب الإنفاق المتسرع

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023.. تحمل المخاطر

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023: خطوة جريئة

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023: كن حازما

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 : مكافأة غير متوقعة

برج الحمل.. حظك اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023: النجاح ينتظرك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

محكمة الاستئناف في نيجيريا ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

آية إبطال السحر والعين والحسد .. 7 سور ودعاء لفك أشدها

لأول مرة .. أمريكا تقدم ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

جمال علام يشهد التدريب الختامي للمنتخب الأوليمبي استعدادا لودية روسيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 7 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

بـ 130 ألف جنيه فقط.. سعر أرخص سيارة سيدان موديل 2017

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقي أحلم بالفوز|كيف يرى مدرب اتحاد العاصمة مواجهة الأهلي.. ومصير إذاعة المباراة بعد أزمة بي إن سبورتس؟

احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالاسواق

رجل أعمال يعرض مبلغًا ضخمًا لبقائه.. تصاعد الإثارة في العرض السعودي لنجم الزمالك

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد |شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ