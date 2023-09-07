عاجل
أخبار التعليم.. فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. من راسب في الثانوية العامة إلى معيد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم.. تفاصيل قصة دون كيشوت أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب نشرة المرأة والصحة.. بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمرين جديد..احترسوا واحذروا من زيت شعبي شائع بالأسواق أخبار الفن| الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب.. مطرب بقميص شفاف في حفل القلعة الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. وبشرى بشأن أسعار الذهب.. وضربة الموسم للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل ثواب قراءة القرآن دون تحريك الشفاة كالجهر به.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاة؟”: هذا الذى تفعله لا يسمى قراءة بل هو إمرارللقرآن على القلب، وهو من أنواع الذكر القلبي، ويثاب الإنسان عليه.


وأضاف “ممدوح” أن القراءة لا بد فيها من تحريك الشفتين، وإسماع النفس عند الشافعية، ويرى المالكية أنه يجزئ فيها فقط تحريك الشفتين.


وأشار أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إلى أن الحد الأدنى للقراءة أنه يحرك الإنسان شفتيه.


وأوضح أمين الفتوى أن إمرار القرآن على القلب أو الذكر القلبي ليس منطبقا على القراءة التى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم “من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول (الم) حرف ولكن (ألف) حرف و(لام) حرف و(ميم) حرف”.

هل قراءة سورة يس سبع مرات تجعل الدعاء مستجابا ؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قراءة سورة يس 7 مرات تجعل الدعاء مستجابا، وهذا الكلام لم يرد عليه دليل شرعي، وإنما من الأمور المجربة عن مشايخنا.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وإن لم يستجب الله تعالى لدعاء بعد قراءة سورة يس فلا يسخط الإنسان له قد حصل على ثواب القراءة.

وأشار المفتي السابق، أن قول «يس لما قرئت له» ليس حديثا صحيحا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ومعناه أي يقرأ الإنسان سورة يس فإنه يدعو بما شاء ويستجيب الله له.

 

دار الإفتاء قراءة القران قراءة القرآن فى السر الذكر القلبي الدكتور علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

وحشتوني .. تعليق مثير من مرتضى منصور حول حقيقة عودته لنادي الزمالك

في شقة العيله|طالب ثانوي يقيم علاقة مع زميلته بمدرسة آخري

الموضوع انتهى | قرار رسمي من ليفربول بشأن رحيل محمد صلاح

ترشيحاتنا

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

بالقانون .. حائزو الحيوانات الخطرة ملزمون بالإخطار حال إصابتها بمرض وبائى

يربط الغرب بالشرق .. كوبرى ومحور دراو نقلة حضارية لتسهيل الحركة بأسوان|شاهد

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

هل ثواب قراءة القرآن دون تحريك الشفاة كالجهر به.. أمين الفتوى يجيب

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

بسالبوت جينز.. زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

كأنها أختهم.. نانسي عجرم تثير الجدل برفقة بناتها

فيديو

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

اليونان.. مقطع فيديو لشاب ابتلعته المياه بعد أن دفعه طاقم إحدى العبارات

بحيلة لن يصدقها عقل.. القبض على مجموعة من المراهقين في واشنطن

مقطع فيديو على التيك توك لحيوانات غريبة تحلق في السماء.. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ