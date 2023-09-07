باحثة مصرية: تخصصت فى علاج السرطان بالإشعاع

قالت نورهان حسن، باحثة ما بعد الدكتوراه فى المستشفى الجامعى بمدينة كولون الألمانية، إنها تخرجت من العلوم وحصلت على منحة للدكتوراه بالخارج، وتخصصت فى علاج السرطان بالعلاج الإشعاعى ومقاومة الجسم للعلاج والأسباب الجينية.

وأضافت نورهان حسن، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أنها حصلت على العديد من الجوائز، منها أفضل بحث من الجمعية الألمانية لعلم السرطان، وجائزة أحسن محاضِرة والقاء فى مؤتمر تابع لجمعية لعلم سرطان الثدى، بالإضافة إلى الحصول على جائزة لأفضل 8 رسائل دكتوراه على مستوى جامعتها.





وأكملت:"العلم فى النهاية ما هو إلا منظومة متداخلة مع بعضه البعض، ولا يمكن أن يعمل فرد بمفرده، وعليه انتقلت حاليا إلى مشروع جديد وأتمنى أن نحقق المنشود منه خلال العامين القادمين.





واوضحت: الآن نعمل على تجربة نوع من أنواع الأجهزة الذى تستخدم فى تمدد الأنسجة وتجديدها خاصة بعد عملية استئصال الثدى بسبب السرطان، حيث أننا نستهدف إعادة تشكيل للمكان نفسه بعد العملية".

واسترسلت: نعمل الآن على إعادة تشكيل للمكان نفسه بعد العملية، ولكن باستخدام معادن يستخدمها الجسم بشكل طبيعى ولا يرفضها، ولا تشكل إي خطورة على المرأة.