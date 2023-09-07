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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعبئة والإحصاء: معدلات الإنجاب في بورسعيد مثل الدول الأوروبية .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدلات الإنجاب في محافظة بورسعيد مثل الدول الأوروبية، فكل 10 سيدات ينجبن 18 طفلا. 

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زيادة سكانية متسارعة| التعبئة والإحصاء: نستقبل 2.2 مليون مولود سنويًا في مصر.. فيديو

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وفقا لبيانات 2022.. التعبئة والإحصاء:58% من السكان أقل من 30 عاما في مصر


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أن محافظة بورسعيد من أفضل المحافظات في مصر من حيث التنمية البشرية، فتعليم سكان بورسعيد وصحتهم وثقافتهم ومعلوماتهم الأفضل على مستوى محافظات الجمهورية، متابعا: "مفيش نسبة فقر عالية خاصة بين السيدات".
 

ولفت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن محافظة أسيوط وسوهاج من أعلى المحافظات في معدلات الإنجاب في مصر، وخاصة ريف الصعيد هو أعلى مستوى إنجاب.


وتابع: "عندنا تباين كبير مرتبط بنسبة الأمية بين السيدات في الصعيد عن الوجه البحري، فالصعيد على سبيل المثال معدلات الفقر فيه مرتفعة، والأسر تتعامل مع الأطفال على أنهم عزوة".
 

وأكد أن مشكلة الزيادة السكانية في مصر متشعبة، ويجب التعامل معها بلا مركزية، لأن لها أبعاد اقتصادية واجتماعية تؤثر في الوضع السكاني.

الإعلامية سارة حازم التعبئة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الدكتور حسين عبد العزيز الزيادة السكانية زيادة السكان زياده السكانية محافظة بورسعيد

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