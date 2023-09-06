وفقا لبيانات 2022.. التعبئة والإحصاء:58% من السكان أقل من 30 عاما في مصر

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، إن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يناقش الأبعاد المختلفة للقضية السكانية، مشيرا إلى أن اليوم هناك جلسة مهمة جدا للمؤتمر لأنها تتحدث عن العائد الديموغرافي والفرص والأثار الإقتصادية.

وأضاف الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن مصر لديها وفقا لبيانات عام 2022 فإن 58% من السكان أقل من 30 عاما، وبالتالي هناك قوة شبابية كبيرة، ونستطيع الإستفادة من تلك الفرصة الديموغرافية.

وتابع الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، أنه يمكن الإستفادة من هذا الأمر من خلال تعظيم والإرتقاء بمستوي التعليم والصحة والتشغيل، وبالتالي نحول الفرصة الديموغرافية إلى عائد ديموغرافي.