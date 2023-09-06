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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: المؤتمر الدولى للسكان فرصة لاستعراض تجارب مصر الناجحة في قطاع الصحة

طلعت عبد القوى عضو
طلعت عبد القوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

اعتبر الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو مجلس امناء الحوار الوطنى انعقاد المؤتمر العالمي للصحة للسكان والصحة والتنمية الذى تبدأ أعماله اليوم ولمدة 4 أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمثابة فرصة كبيرة تستعرض فيها مصر كل ما تم من انجازات كبيرة ومهمة فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية بصفة عامة والمبادرات الرئاسية المتعددة التى أطلقها الرئيس السيسى فى القطاع الصحى طوال السنوات الماضية وهى صحية وإنسانية غير مسبوقة فى تاريخ مصر.


وأشاد " عبد القوى " فى بيان له أصدره اليوم بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى خلال هذا الحدث العالمى لتحديث المنظومة الصحية ومواجهة الأزمة السكانية مشيرا الى أن الرئيس السيسى جعل حق الرعاية الصحية فى مقدمة حقوق الانسان فى مصر ويتمتع بها جميع المواطنين المصريين وفى مقدمتهم المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بالمجان كما يتمتع بها أكثر من 9 مليون مواطن عربى وافريقي وأجنبي يعيشون على أرض مصر وبالمجان أيضاً من خلال تمتعهم بجميع المبادرات الرئاسية الصحية.


وأكد الدكتور طلعت عبد القوى أن هذا الحدث العالمى يعد خطوة إيجابية لترى وفود العالم كله التقدم المصرى الكبير في مجال الصحة ونجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في القضاء على فيروس سي عبر 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة وإصدار مبادرات في مجال الصحة والطفل وغيرها مشيراً الى الأهمية الكبيرة لهذا المؤتمر لتتبادل الخبرات فيما بين وفود العالم لمواجهة أزمة الانفجار السكانى وزيادة معدلات النمو السكانى فى العديد من دول العالم ومنها مصر لايجاد حلول جذرية وغير تقليدية للمشكلة السكانية خاصة أن المشكلة السكانية في مصر مشكلة خطيرة بالفعل وتهدد المشروعات التنموية.


ووجه الدكتور طلعت عبد القوى التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بصفة خاصة على النجاحات الكبيرة التى حققتها الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتحديث وتطوير المنظومة الصحية واعطاء اولوية قصوى لعلاج المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بالمجان

طلعت عبد القوى الصحة المؤتمر العالمي للصحة عبد الفتاح السيسي

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