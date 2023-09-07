رانيا محمود ياسين: اتعلمت من محمد رياض أني أهدأ في مشاعري

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان محمود ياسين، إنها تعلمت الكثير من خلال عشرتها بزوجها الفنان محمد رياض و زواج منذ 25 سنة.

وأوضحت رانيا محمود ياسين، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، "اتعلمت من جوزي أني أهدأ في مشاعري و مابينهاش بسهولة و أسمع أكتر ما أتكلم".

وأشارت "ياسين"، إلى أنها اكتسبت من والديها حب البيت و الأسرة و ذلك ما تربت عليه و أوصيت به قبل الزواج، موضحة: "اكتسبت من أمي خوفها الزائد علينا".

ما ورثته من والدها

وأضافت، أنها تعلمت من والدها الفنان محمود ياسين أن تتقي شر الحليم إذا غضب، معقبة: "بابا لما كان بيتعصب مكونتش أعرفه، بالرغم من صبره الطويل"، مؤكده أنها تشبه في هذا الطبع.