عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رياض: رانيا محمود ياسين مظلومة فنيًا

صدى البلد

قال الفنان محمد رياض: وجدت نفسي في أدوار الشر بعد تقديمي العديد من الأدوار المثالية ، وزوجتي الفنانة رانيا محمود ياسين  مظلومة فنيا ، ولم أفشل كمنتج ولكن تجربتي في انتاج فيلم لم تحقق الارباح المرجوة ، واحب السينما ولكني ارفض ان اقدم دورا ليس جيدا بغرض التواجد ، وان النجاح الحقيقي والنجومية في الاستمرارية وضرب مثل بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكان عملا دراميا مؤثرا في الجمهور .

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع  عمرو الليثي بقناة الحياة، أن المهم تأثير النجم علي جمهوره وما يقدمه من أعمال مفيدة وممتعة ، وأتمنى تكريمي وأنا حي وليس بعد الموت، ولا أحب الكذب، وأنا مشجع لليفربول بسبب محمد صلاح والدوري الانجليزي هو الاهم في العالم وأنا أحب الكورة واحترم الزمالك،  ولكني أشجع الأهلي ولست متعصبا.

وعن  هوايتي الاخرى، أجاب أحب لعب البلياردو وأنا كنت بلعب كورة بشكل احترافي ولي تجربة مع فريق ابو سمبل ، والتمثيل خطفني من الكورة وما كنتش موهبة كبيرة ولكني كنت لاعب جيد وشاركت في اعتزال لاعب الاهلي هادي خشبة، وأنا غير مهتم بشكل قوي بالسوشيال ميديا ولا أحب  كشف حياتنا عبر المنصات والسوشيال ميديا.

وعقب عمر محمد رياض انني شغوف بكرة القدم وأحب الإخراج، وأوضح محمد رياض ان عملت معه فيلم حجر إيجابي وعمر كان مؤلف الفيلم.
 

بعد الموت رانيا محمود ياسين عمر محمد رياض لن اعيش في جلباب ابي مسلسل لن اعيش في جلباب ابي الفنان محمد رياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. هل توجد زيادة جديدة؟

حمادة كان مصمم|ابنة البلوجر "أم زياد" في التحقيقات: أمي بتفتري ومشافتش حاجة

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل بدء العام الدراسي الجديد

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

احتجاز في المطار.. أزمات عمرو وردة عرض مستمر

الـ 72 ساعة المقبلة حارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وسط فيضانات عارمة .. زلزال يضرب الصين

نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 5 آلاف حالة اعتقال منذ مطلع العام

الخشت يكلف إيهاب الشيحي بالإشراف على مستشفى الفرنساوي للإسراع بالتطوير وتحسين الخدمة

هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه| ميدو: البناني "مية مية".. والزمالك بينضف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الانفصال سندى وفى ضهرى.. ظهور أسرى لافت لبسمة بوسيل وأسما شريف منير

بـ56 ألف جنيه.. داليا شوقي بفستان أخضر مكشوف بمهرجان القاهرة للدراما

استخراج دودة حية من دماغ امرأة لأول مرة بالعالم.. كيف اكتشفوها؟

محتاجين نمو عقلي.. ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها

فيديو

1200 جنيه | تراجع في أسعار الذهب وخسارة الدولار

بيضربوا برشام.. مطربة لبنانية تثير ضجة في حفل بالساحل الشمالي.. فيديوجراف

حملة كاذبة.. اللواء حسن موسى يكشف المستور في سبب إقالته |فيديوجراف

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ