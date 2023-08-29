محمد رياض: رانيا محمود ياسين مظلومة فنيًا

قال الفنان محمد رياض: وجدت نفسي في أدوار الشر بعد تقديمي العديد من الأدوار المثالية ، وزوجتي الفنانة رانيا محمود ياسين مظلومة فنيا ، ولم أفشل كمنتج ولكن تجربتي في انتاج فيلم لم تحقق الارباح المرجوة ، واحب السينما ولكني ارفض ان اقدم دورا ليس جيدا بغرض التواجد ، وان النجاح الحقيقي والنجومية في الاستمرارية وضرب مثل بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكان عملا دراميا مؤثرا في الجمهور .

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي بقناة الحياة، أن المهم تأثير النجم علي جمهوره وما يقدمه من أعمال مفيدة وممتعة ، وأتمنى تكريمي وأنا حي وليس بعد الموت، ولا أحب الكذب، وأنا مشجع لليفربول بسبب محمد صلاح والدوري الانجليزي هو الاهم في العالم وأنا أحب الكورة واحترم الزمالك، ولكني أشجع الأهلي ولست متعصبا.

وعن هوايتي الاخرى، أجاب أحب لعب البلياردو وأنا كنت بلعب كورة بشكل احترافي ولي تجربة مع فريق ابو سمبل ، والتمثيل خطفني من الكورة وما كنتش موهبة كبيرة ولكني كنت لاعب جيد وشاركت في اعتزال لاعب الاهلي هادي خشبة، وأنا غير مهتم بشكل قوي بالسوشيال ميديا ولا أحب كشف حياتنا عبر المنصات والسوشيال ميديا.

وعقب عمر محمد رياض انني شغوف بكرة القدم وأحب الإخراج، وأوضح محمد رياض ان عملت معه فيلم حجر إيجابي وعمر كان مؤلف الفيلم.

