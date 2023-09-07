الإسكندرية السينمائي يكرم حنان مطاوع في دورته الـ 39

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير اباظة عن تكريم النجمة حنان مطاوع في دورته التاسعة والثلاثين في الفترة من ٣ إلى ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ والتي تحمل اسم النجمة إلهام شاهين.

مسيرة حنان مطاوع

بدأت النجمة المصرية حنان مطاوع مشوارها الفني في عام ٢٠٠١ مع مسلسل حديث الصباح والمساء الذي لفتت من خلاله الانتباه لموهبتها وحضورها المتميز وحصدت فيه الجوائز كأفضل وجه صاعد في العديد من الاستفتاءات و رأي النقاد.

وانطلقت حنان مطاوع بعده لعدد من المسلسلات كان اهمها الامبراطور و أميرة في عابدين و تعال نحلم ببكره و نجمة الجماهير و سارة والست اصيلة ورجل الأقدار ودعوة فرح و أولاد الشوارع ووكالة عطية وآخر أيام الحب ولحظات حرجة بجزئيه الأول والثاني لتأتي بعد ذلك مرحلة هي الأهم في مشوارها بعد أن طورت ادائها وأدواتها كممثلة لتصبح الحصان الأبيض الفرس القادر علي الانطلاق و أحرز الهدف بداية من مسلسل دهشة و ونوس وهذا المساء و الرحلة ولمس أكتاف وبنت القبائل والقاهرة كابول و ووجوه بجزئيه وش ثالث و ميتافرس وأخيرا نجاحها الأكبر في رمضان ٢٠٢٣ في وعود سخية.

مع خطواتها الثابتة والقوية في الدراما التليفزيونية كللت حنان مطاوع، هذا التوهج باختيارات سينمائية قوية من بدايتها في فيلم اوعي وشك ودورها الأهم في فيلم قص ولزق والذي حصدت فيه جائزة افضل ممثلة صاعدة في مهرجان المركز الكاثوليكي وبرغم من قلة الخطوات السينمائية إلا أنها دائما خطوات قوية وراسخة منها الغابة وصيد اليمام و هليوبلس و القشاش وبعد الطوفان الذي ترشحت فيه للجائزة الفرانكوفونية ضمن فعاليات مهرجان السينما الفرانكوفونية الدولي ونافست في التصفية النهائية مع ٦ من أهم الممثلات العالميات.

وفيلم ويوم وليلة حصلت فيه حنان مطاوع علي شهادة تقدير عن دورها في مهرجان الدار البيضاء في المغرب وحصلت علي جائزه التحكيم الخاصة من مهرجان جمعية الفيلم عن دورها فيه و فيلم قابل للكسر الذي حصدت فيه عدد كبير من الجوائز منها جائزه افضل ممثلة في مهرجان الأمل السينمائي الدولي بالسويد و احسن ممثلة في مهرجان الداخلة بالمغرب و افضل ممثلة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك و جائزة افضل ممثلة أيضا من المهرجان القومي للسينما المصرية وجائزة خاصة عن ادائها في مهرجان هوليود للفيلم العربي .. ولازالت اعمالها تحصد الجوائز حول العالم ولازالت قادرة علي الإبهار والإمتاع.