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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعدد 107 شركات.. ننشر حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية للعراق خلال 2023

صدى البلد

ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية  إلى العراق لتبلغ 71 مليون دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2023 في مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

 

وأضاف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية والذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه إن عدد الشركات المصرية المصدرة للمنتجات الغذائية المصرية للسوق العراقية بلغ 107 شركات خلال الفترة من “يناير- يوليو 2023″، بينهم 53 شركة تزيد قيمة صادراتهم عن 100 ألف دولار.


وأوضح التقرير  أن دولة العراق تحتل المركز الـ 11 في قائمة الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، في حين كانت تحتل المركز الـ 13  بقائمة أهم الأسواق المستقبلة للصناعات الغذائية المصرية خلال 2022 على مستوى العالم مستحوذة على 2.5% من الإجمالي، كما جاءت في المركز التاسع على مستوى الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 5% من إجمالي صادرات القطاع للدول العربية.


وذكر أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية للعراق بلغت 677 مليون دولار على مدار 8 سنوات ” 2015-2022″ حيث شهدت تذبذبا على مدار تلك السنوات ولم تتجاوز الـ 100 مليون دولار، منوها بارتفاعها خلال 2022 بنسبة 6% لتسجل 99 مليون دولار في مقابل 93 مليون دولار خلال 2021.

وأشار  إلى استحواذ 11 سلعة على 94% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية للعراق خلال 2022 بقيمة 93 مليون دولار، حيث بلغت عدد الشركات المصدرة  للعراق خلال العام الماضي نحو 127 شركة من بينهم 58 شركة تزيد صادراتها عن 100 ألف دولار.

وعن أهم الصناعات الغذائية التي تم تصديرها للسوق العراقية خلال 2022، أوضح أنه يأتي على رأسها التبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 24.9 مليون دولار في مقابل 20.4 مليون دولار خلال 2021 بنمو 22%، تليها شحوم ودهون بقيمة 15.7 مليون دولار، ثم محضرات أساسها الحبوب بقيمة 15.6 مليون دولار، و محضرات غذائية متنوعة بقيمة 8 ملايين دولار.

وارتفعت صادرات مصر من الخضار المجمد للعراق بنسبة 76% خلال 2022 لتسجل 7.8 مليون دولار في مقابل 4.4 مليون دولار خلال 2021، ومن الشيكولاته بنسبة 21% لتبلغ 5.8 مليون دولار في مقابل 3.4 مليون دولار، ومن الزيتون المخلل والمصنع بنسبة 21% لتسجل 5.1 مليون دولار في مقابل 4.3 مليون دولار.

وقفزت قيمة صادرات مصر من صلصة الطماطم للسوق العراقية بنسبة 6762% خلال العام الماضي لتبلغ 3.8 مليون دولار في مقابل 100 ألف دولار خلال 2021، وزادت من الجبن المطبوخ بنسبة 9% لتبلغ 3.2 مليون دولار في مقابل 2.9 مليون دولار، ومن الأجبان الخر بنسبة 8% لتبلغ 2.2 مليون دولار في مقابل مليوني دولار، وسجلت من الألبان ومنتجاتها نحو 1.1 مليون دولار.

أهم الأسواق التصديري للصناعات الغذائية الزيتون المخلل الدول العربية الشركات المصرية الشركات المصدرة الشيكولاته الدول المستوردة

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