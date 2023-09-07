الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوى في أسبوع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغتها الجلسة السابقة، غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1927.59 للأونصة بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

ومحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار.

وتراجع الدولار الأمربكي 0.2% بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا أمس، الثلاثاء، في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.





قرار الفيدرالي الأمريكي القادم

وقال عضو الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي الفيدرالي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال يب جون رونغ، الخبير الاستراتيجي لدى آي. جي: "توجيهات المركزي الأمريكي فيما يتعلق بصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة عززت الرهانات على تشديد إضافي، أي للسياسة النقدية، في نوفمبر أو ديسمبر".

وأضاف أن القفزة في أسعار النفط لا توفر الكثير من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا، كما أنها تزيد من قناعة المستثمرين بأن قرار رفع سعر فائدة على مدى طويل قادم.

المعادن النفيسة الأخرى

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.56 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاتين 0.3% إلى 923.79 دولار، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1217.21 دولار.