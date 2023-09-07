النسخة الأصعب|رضا هيكل لـ«صدى البلد»: هزيمة الجزائر صدمة تدفعنا للتتويج ببطولة أفريقيا للطائرة

أكد رضا هيكل، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك للكرة الطائرة، أن الهزيمة أمام منتخب الجزائر ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة ليست نهاية المطاف بالبطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجارى ، باستاد القاهرة الدولي.

وقال رضا هيكل، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري أن منتخب مصر قادر علي التأهل والمنافسة على البطولة رغم الهزيمة القاسية من الجزائر ولكنها ستكون بمثابة الصدمة التي تعطينا دفعة لتحقيق البطولة.

وأوضح هيكل أن هناك العديد من الفرق التي تطوّر مستواها وتحسّن مؤخرًا ومعظم الفرق حاليًا تُنافس على اللقب، ففي البداية كان منتخب تونس هو منافس مصر لكن حالياً أصبحت المنافسة مع فرق أخرى عديدة مثل الجزائر والمغرب وليبيا والكاميرون وجميعهم ينافسون بقوة على اللقب.

وأشار “هيكل” إلي أن منتخب مصر يمتلك لاعبين علي مستوي عال خاصة بعد الاستعانة بخبرات العديدة من اللاعبين الكبار مثل أحمد صلاح ويوسف بعد غيابهم عن المنتخب لفترة.

وتابع “هيكل” أن بطولة أفريقيا الحالية تعد من أقوى نسخ البطولة منذ سنوات عديدة ولكن الفراعنة قادرون علي حسم اللقب في النهاية بإذن الله.

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من بوروندي والجزائر .

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس ومالى وتنزانيا وتشاد، وبينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون وكينيا وغانا وليبيا، وضمت المجموعة الرابعة ، المغرب و رواندا و السنغال و جامبيا .

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب كالآتي: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.