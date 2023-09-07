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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول بعثة روسيا للمحليين للقاء المنتخب الأوليمبي وديا

منتخب روسيا
منتخب روسيا

وصلت بعثة منتخب روسيا للمحليين إلى فندق الإقامة بالعين السخنة استعدادا للقاء المنتخب الأوليمبي المصري الساعة السابعة مساء  اليوم الخميس  باستاد السويس وهو نفس الفندق الذى يقيم به أحفاد الفراعنة فى الفترة من 4 الى 11 سبتمبر الجاري .

كان فى استقبال بعثة روسيا محمود حرب المدير الإداري ل المنتخب الأوليمبي وحرص على تسكين بعثة الضيوف ومنحهم مواعيد وتفاصيل برنامج يوم المباراة .

ويأتي معسكر المنتخب الأوليمبي تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني فى أول ظهور للفراعنة منذ تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولهم على فضية الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بشكل نال احترام افريقيا .

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وضمت قائمة المنتخب الأوليمبي فى تدريب اليوم كلا من:

 

-حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد سيحا - محمد أحمد السيد - باشا محمد باشا.

- الدفاع: حاتم سكر - محمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - أحمد عيد - محمد سمير - خالد عوض - محمد حمدي - محمد مغربي - عمر فايد. 
- خط الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل كوكا - رأفت خليل - محمود جهاد - علي زعزع - مصطفى ميسي - أحمد فوزي - عربي بدر - محمد شحاتة - أحمد نادر حواش  - أحمد عاطف قطة. 
الهجوم: عبد الرحمن أجويرو - بلال مظهر.

ويضم الجهاز المعاون للمنتخب مع ميكالى كلا من  : تياجو المدرب العام ، وائل رياض المدرب ، سيد السويركي مدرب الحراس ، محمود حرب المدير الإداري،  ليوناردو مدرب الأحمال،  وجواو بيدرو محلل الاداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وعمرو سلمان الإداري وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي،  وخالد سرحان المترجم ، ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ، ود.قاسم قدري أخصائي التأهيل ، ومحمد أحمد ود.أحمد شوقي للتدليك ، وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات .

المنتخب الاوليمبى منتخب روسيا للمحليين دورة الألعاب الأولمبية حمزة علاء حاتم سكر

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