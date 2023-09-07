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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأردنية تدين فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة في القدس

صدى البلد

أدانت وزارة الخارجية، الأردنية ،اليوم الخميس، فتح بابوا غينيا الجديدة سفارة لها في القدس.
 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير سنان المجالي، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.


وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أن أية إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني، باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني، مبينا أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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