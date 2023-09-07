56 ألف سيدة استفادت من خدمات "حقك تنظمي" بالمرحلة الأولى بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 56467 سيدة على مستوى المحافظة منهن 29164 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.



وذلك طبقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور شريف مكين وكيل الوزارة حيث شدد على توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.



وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس".



و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة وجرت المرحلة الأولى بحضور جمال احمد العطار , محمود نصر ابراهيم , وسام مصطفى ومحمد محمود رضا من قطاع السكان وتنظيم الاسرة بالوزارة.

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