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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدرب بيترو أتليتكو: قرار تجميد فريقي ظالم.. والأهلي بطل السوبر الإفريقي

بيترو اتليتكو
بيترو اتليتكو

فجر البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بيترو اتليتكو الأنجولي العديد من المفاجآت حول استبعاد فريقه من المشاركة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي. 

وكشف البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بيترو اتليتكو الأنجولي حظوظ النادي الأهلي بنيل لقب دوري السوبر الإفريقي فى نسخته الأولي. 

 البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بيترو اتليتكو الأنجولي في أول ظهور إعلامي  بعد أزمة تعليق مشاركة بيترو أتلتيكو في دوري السوبر الإفريقي شن هجوما ضاريا على الاتحاد الأنجولي لكرة القدم .. 

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تجميد بيترو اتليتكو ظالم

 

قال البرتغالي ألكسندر سانتوس المدير الفني لفريق بيترو اتليتكو الأنجولي عبر تصريحات تليفزيونية: 
تجميد بيترو اتليتكو قرار ظالم وما تردد حول عدم مساعدة الاتحاد الانجولي في تحقيقاته غير صحيح

تابع : تعليق مشاركة بيترو اتليتكو في المنافسات قرار غير مفهوم ويجب أن ينتهي فورا وبيترو أتلتيكو اتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ علي حقوقه في المشاركات خاصة وأن بيترو اتليتكو بعيد تماما عن اي شبهة فساد

أضاف: ايقاف بيترو اتليتكو جاء بسبب أزمة بين ناديين ولسنا طرف في القضية وأقدر اهتمام الإعلام المصري بما حدث معنا في بيترو اتليتكو والحقيقة ستظهر قريبا

استطرد: بيترو اتليتكو فاز بجميع مبارياته في البطولة المحلية وحصدنا لقب البطل واحتلال بيترو اتليتكو قمة الدوري الانجولي أمر طبيعي وكان هناك فارق كبير في النقاط بين بيترو اتليتكو واول أغسطس

أكمل: نركز حاليا في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا من أجل التأهل إلي دوري المجموعات ودوري أبطال أفريقيا أهم من دوري السوبر الإفريقي حاليا واتمني حل أزمة تعليق المشاركة قبل الاقتراب من مواجهة صن داونز

شدد على ان فريقه لم يخوض مباراة السوبر الانجولي بسبب قرار تعليق المشاركة لافتا الي ان بيترو اتليتكو أصبح من أفضل 8 فرق في إفريقيا بعد اختيار التواجد في دوري السوبر الإفريقي

أشار إلي أن هدف نادي بيترو اتليتكو المنافسة في دوري السوبر الإفريقي والصعود إلي نصف النهائي مشددا على أن صن داونز من الفرق الكبيرة المرشحة للتتويج دائما للتواجد علي منصات التتويج

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الأهلي سيتوج بلقب السوبر الإفريقي

 

أوضح أن هناك ارتباط وجداني بينه وبين النادي الأهلي منوها إلي أنه كان يتمني مواجهته في ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي

وعن مواجهات دوري السوبر الإفريقي قال: اتمني تخطي عقبة صن داونز لمواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي لافتا إلي أن الأهلي الأقرب للتتويج بالسوبر الأفريقي علي حساب اتحاد العاصمة الجزائري. 

واختتم حديثه قائلا: الأهلي نادي بطولات ولديه قاعدة كبيرة جدا من اللاعبين الموهوبين وكرة القدم لا تعترف بالثوابت ولكن التاريخ والامكانيات تبقي في صالح الأهلي دائما

بيترو اتليتكو دوري السوبر الإفريقي الأهلى الاتحاد الأنجولي لكرة القدم الدوري الانجولي

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