جامعة المنصورة تحقق مراكز متميزة في مسابقة رالي ريادة الاعمال

شاركت جامعة المنصورة بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال و التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطيه البيومي -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف الدكتور حمد انور العدل -المشرف العام على ادارة الوافدين.

وشارك فى المسابقة 1900 فريق من مختلف الجامعات من بينهم فريقان من جامعة المنصورة مِن كليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات، وقاموا بالعديد من المعسكرات التدريبية بالاسكندرية وبورسعيد.

وتأهل فقط 40 فريقا الي المرحلة النهائية من المسابقة والتى اقيمت بمدينة العلمين الجديدة فى الفترة من 4 وحتى 5 سبتمبر الجارى ،حيث فاز فريق ALAMPO من كلية الهندسة تحت اشراف الدكتورة أسماء العوضي مشرف الفريق، والدكتور محمد علي أستاذ الكيمياء في كلية العلوم بدعم من ISF (صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ) بقيمة 15000 جنيه، عن مشروعهم اعاده تدوير المخلفات الزراعية (قش الأرز و الباجاس) الي خيوط حرير صناعي (فسكوز) محلية الصنع بسعر اقتصادي وبجودة عالية.

كما فاز أيضا فريق EYECAN من كلية الحاسبات و المعلومات بالمركز الثالث في المسار التكنولوجي عن مشروعهم اختراع كرسي ذكي لتوجيه المكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وهنأ د. شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الفرق الطلابية من جامعة المنصورة مؤكدا فخر الجامعة دائما بأبنائها المبدعين الذين رفعوا اسم جامعة المنصورة عاليا بين الجامعات المصرية والإقليمية والعالمية مما يدل علي أن جامعة المنصورة تهتم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية كما تعتبر بيئة خصبة لتنمية مهارات أبنائها من الطلاب المبدعين.

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