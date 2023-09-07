رئيس جامعة المنصورة: مهتمون بتقديم أفضل الخدمات التعليمية وتنمية مهارات الإبداع

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اهتمام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات التعليمية وتنمية مهارات أبنائها من الطلاب المبدعين.

جاء ذلك خلال تكريم رئيس الجامعة، اليوم /الخميس/ الفرق الطلابية التي شاركت بمسابقة (رالي مصر لريادة الأعمال) والتي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تفخر دائما بأبنائها المبدعين الذين رفعوا اسمها عاليا بين الجامعات المصرية والإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن الجامعة شاركت بفريقين مِن كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، وقدمت العديد من المعسكرات التدريبية بالإسكندرية وبورسعيد، موضحا أنه تم تأهل 40 فريقا إلى المرحلة النهائية من المسابقة التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، خلال يومي 4 و5 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن فريق (ALAMPO) من كلية الهندسة فاز بدعم من ISF (صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ) بقيمه 15 ألف جنيه عن مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية (قش الأرز والباجاس) إلى خيوط حرير صناعي (فسكوز) محلية الصنع بسعر اقتصادي وبجودة عالية، كما فاز أيضا فريق (EYECAN) من كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث في المسار التكنولوجي عن مشروع اختراع كرسي ذكي لتوجيه المكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.