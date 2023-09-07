نائب رئيس المصري الديمقراطي: مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية ترتبط بضمانات وواقع عادل

قالت النائبة سناء السعيد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب مؤسسي ولم يتخذ قرارا بعد خاص بالدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية وهذا قرار سابق لأوانه، مشيرة إلى أن قرار الترشح سيكون له ضمانات سابقة خاصة بنزاهة العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية وطرح وثيقة الحزب المتعلقة بكيفية توفير أجواء مناسبة لإجراء الانتخابات.

وأضافت “السعيد” أنه إذا كانت هناك خطوة للترشح في الانتخابات الرئاسية ستكون مستندة إلى واقع ديمقراطي عادل وحرية في عقد الاجتماعات واللقاء الجماهيرية، وإجراء لقاءات تليفزيونية، وعرض البرنامج الانتخابي بحرية تامة.