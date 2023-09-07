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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: الشباب السعودي يضع صفقة بـ15 مليون دولار لضم نجم الزمالك

زيزو
زيزو

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري، قرار الشباب السعودي لضم زيزو سريعا قبل غلق القيد مساء اليوم.
 وكتب “الدرديري”، عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك، "الشباب السعودي بيجهز العرض الأخير وهيقدمه خلال ساعات للزمالك لضم زيزو، وان المقابل المادي قد يصل الي 15 مليون دولار".

 

حسام حسن يوجه رسالة لنجم الزمالك

وكان حسام حسن، قال عبر تصريحات تليفزيونية، "أنا بحب احمد سيد زيزو جدا و هو احسن لعب في مصر الموسمينالماضيين وجمهور الزمالك معهم حق انهم يحتفظوا به لان الجمهور استحمل كتير ومش حمل رحيله والموسم ده محتاجزيزو وهو سنه صغير وممكن يحترف بعدين.
 

ووجه حسام حسن رسالة الي نجم الزمالك وقال: بقول لزيزو الزمالك وجماهيره تستاهل تستنى الموسم ده، وتساندهموتساند الفرقه لحين مرور الازمه، هو تحمل كتير وشال حمل كبير مع شيكابالا وحاول يشيل عدم الاستقرارالموجود، اللهيكون في عونه وبعد الموسم ده ممكن يمشي.
تابع حسام حسن: 
الزمالك اتظلم مع الناس كلها من الرياضه المصريه واللي كانوا بيديروا , حرام الزمالك يستحق اكثر من كده وبدونالزمالك والاهلي الكرة المصريه مش هتبقى موجودة .

أضاف حسام حسن: انا اهلاوي ولكن جمهور الزمالك عشت معه ايام جميله ومش هنسى لهم اللي عملوه معنا وله فضلعلينا وافضل فتراتي التدريبيه بالزمالك.

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