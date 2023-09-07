انخفاض نسبي في واردات وصادرات الصين.. وقلق من تباطؤ النمو الاقتصادي

قالت الإدارة العامة للجارك والإحصاء الصينية، اليوم الخميس، إن واردات وصادرات الصين بلغت 27.08 تريليون يوان (3.7 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

وأكدت إدارة الجمارك، أن حجم الواردات والصادرات سجل انخفاضا بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي. مضيفة، أنها مازالت عند مستوى مرتفع نسبيا. حسبما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية للأنباء.

وقد دخل قطاع المستهلكين في الصين مرحلة انكماش للأسعار، حيث واصلت أسعار المنتجين تراجعها في يوليو في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب ومع تزايد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المباشرة.

ويتصاعد القلق من أن تكون الصين بصدد مرحلة من التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي تشبه ما تسمى بفترة "العقود الضائعة" في اليابان التي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور على مدى جيل كامل، وهو ما سيتناقض بشكل واضح مع التضخم السريع في باقي دول العالم.

وتعتبر الصين هي أول اقتصاد في مجموعة العشرين يسجل انخفاضا على أساس سنوي في أسعار المستهلكين منذ آخر مرة سجلت فيها اليابان قراءة سلبية لمؤشر أسعار المستهلكين العام في أغسطس 2021.