بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك صور للفنانة نانسي عجرم مع ابنتيها ايلا وميلا

وكانت نانسي عجرم نشرت الصورة علي موقع التواصل وتبادل الصور انستجرام وكتبت في تعليق علي الصور مع صديقاتي نكتشف المدينة التي لا تنام" ...هكذا وصفت نانسي عجرم رحلتها الى نيويورك رفقة ابنتيها ميلا وإيلا

وكانت نانسي ارتدت مع بناتها ملابس رياضية بسيطة حيث اعتمدن الثلاثة علي سوت رياضي بنفس التصميم ولكن بألوان مختلفة

وكانت نسقت نانسي وبناتها نفس الاكسسوارات والنضارة وكاب الرأس وانهالت التعليقات علي الصور التي أثارت انبهار الجميع التي ظهرت كأنها اخت لهن واليكم الصور.