عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينهى الشوط الأول متقدما بهدف على السكة الحديد بالكلية الحربية

صدى البلد

انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك والسكة الحديد بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد في المباراة الودية المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

تقدم الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 28 من عمر الشوط، الذي استمر لمدة نصف ساعة وفقا للاتفاق المبرم بين الجهازين الفنيين بخوض اللقاء على ثلاثة أشواط.


وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء، مصطفى الزناري،  مصطفى شكري.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

محمد صلاح يظهر في إعلان صفقة الاتفاق السعودي وكلوب يصرخ |اعرف القصة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد العالمي

روسيا اتخذت قرارها.. جنرال أمريكي يكشف مصير أوكرانيا

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة منتخب روسيا للمحليين وديا

الولايات المتحدة تفجر مفاجأة بشأن القتال في أوكرانيا

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أغسطس الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة | شاهد

فستان لافت.. مي حلمي تتألق بإطلالة صيفية مبهجة

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ