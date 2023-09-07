تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة منتخب روسيا للمحليين وديا

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي عن تشكيل أولمبي الفراعنة فى ودية نظيره منتخب روسيا المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس.



وجاء تشكيل المنتخب الاولمبي على النحو التالي:

تشكيل المنتخب الأولمبي..

حراسة المرمى: محمد السيد

خط الدفاع: حاتم سكر- محمد طارق- محمد مغربي- أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- محمد شحاتة- محمود صابر.

وفي الهجوم: أحمد عاطف قطة- رأفت خليل- بلال مظهر.

ويواجه المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي نظيره منتخب روسيا وديا فى إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأولمبي نظيره الروسي وديا اليوم الخميس بإستاد السويس الساعة السابعة مساء .

ويدير مباراة المنتخب الأولمبي الودية ونظيره الروسي الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.