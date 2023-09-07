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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكم على رجل أعمال روسي مرتبط بالكرملين بالسجن في الولايات المتحدة

صدى البلد

حكم على رجل أعمال روسي ثري له علاقات بالكرملين، اليوم الخميس، بالسجن تسع سنوات لدوره في مخطط غش في سوق الأوراق المالية بقيمة تقارب 100 مليون دولار اعتمد على معلومات أرباح سرية مسروقة من خلال اختراق شبكات أمريكية.

 

أدين فلاديسلاف كليوشين، الذي كان يدير شركة لتكنولوجيا المعلومات مقرها موسكو وعملت على أعلى المستويات في الحكومة الروسية، في فبراير بتهم تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية بعد محاكمة استمرت أسبوعين في محكمة اتحادية في بوسطن.

 

تقول السلطات، بحسب الأسوشيتد برس، إنه حصل شخصيًا على أكثر من 33 مليون دولار في المخطط، الذي تضمن اختراق أنظمة الكمبيوتر لسرقة الملفات المتعلقة بالأرباح لمئات الشركات - بما في ذلك مايكروسوفت وتسلاثم استخدام تلك المعلومات الداخلية لإجراء صفقات مربحة.

 

كليوشين، 42 عامًا، مسجون في الولايات المتحدة منذ تسليمه في عام 2021، وستُضاف المدة التي قضاها في السجن لأكثر من عامين إلى فترة سجنه. تم القبض عليه في سويسرا بعد وصوله على متن طائرة خاصة وقبل أن يكون هو ورفاقه على وشك ركوب طائرة هليكوبتر لنقلهم إلى منتجع تزلج قريب. وبعد انتهاء عقوبته، من المتوقع أن يتم ترحيله إلى روسيا.

 

جلس كليوشين، الذي دخل قاعة المحكمة مكبل اليدين، على طاولة مع محاميه واستمع إلى مترجم عبر سماعات الرأس بينما كان المحامون يتجادلون حول الحكم. وبناء على نصيحة محاميه، رفض مخاطبة القاضي قبل أن تحكم عليه.

 

كان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة 14 عامًا، قائلين إن العقوبة الصارمة كانت حاسمة لإرسال رسالة إلى مجرمي الإنترنت في الخارج. وقال مساعد المدعي العام الأمريكي سيث كوستو للقاضي إن كليوشين لم يقبل أي مسؤولية عن جرائمه وأنه بمجرد أن يقضي عقوبته، سيعود إلى روسيا، حيث يعتبر "شخصًا قويًا" وله "أصدقاء أقوياء في أعلى المستويات الروسية".

 

نفى كليوشين تورطه في المخطط. أخبر محاميه المحلفين أنه كان ناجحًا ماليًا قبل فترة طويلة من بدء تداول الأسهم، وأنه استمر في التداول في العديد من الشركات نفسها حتى بعد منع الوصول إلى المعلومات الداخلية المزعومة بسبب اكتشاف الاختراقات.

 

طلب محاموه من المحكمة التساهل قائلين إن كليوشين ليس لديه تاريخ إجرامي سابق وقد عوقب بالفعل بشدة. وكتب محاموه أنه أمضى أشهرا في الحبس الانفرادي في سويسرا في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، وخسرت شركته عقودا بملايين الدولارات.

 

 

رجل أعمال روسي سوق الاوراق المالية اختراق شبكات أمريكية

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