ريمون ندونج.. تعيين رئيس وزراء جديد للجابون

أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نجويما، اليوم الخميس، تعيين المعارض ريمون ندونج سيما رئيسا للوزراء.

و"ندونج" خبير اقتصادي ومعارض للرئيس المعزول علي بونجو، الذي أطاح به الجيش قبل أسبوع، بحسب مرسوم تلاه التلفزيون الرسمي في الجابون.

وكان ريمون ندونج سيما (68 عاما) رئيسا لوزراء علي بونجو من عام 2012 إلى عام 2014، لكنه ابتعد عن السلطة، التي اتهمها بانتظام بسوء الحكم، حتى ترشح ضد رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2023.

وأعلن نجويما، أمس الأربعاء، إن الرئيس المعزول علي بونجو لديه حرية السفر إلى الخارج، وتعهد بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات "حرة وشفافة".

وقاد الجنرال بريس نجويما، الحركة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي ضد الرئيس علي بونجو، وأطاحت به بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات .