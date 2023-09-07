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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: الأيام القادمة ستشهد أخبارا جديدة تفيد الصناعة

الفنان اشرف زكى
الفنان اشرف زكى

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوتها لاجتماع تشاوري بين نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية واتحاد المنتجين.

وأكد أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية  مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة" ، أن   الشركة المتحدة تكن كل الاحترام لصناع الدراما والمنتجين فردا فردا.

لا يتم تصنيف الفنانين

ونفى أشرف زكى  ما انتشر من لوائح أجور وأنه لا يتم تصنيف الفنانين، معقبا:"جلست مع الجميع وحصلت على المعلومة من أصحابها مؤكدين أن الأمر لم يحدث على الإطلاق".

وأوضح أشرف زكى إن مصر رائدة في صناعة الفن والإبداع وأن الفترة القادمة ستشهد خطوات مميزة في صالح الصناعة، وأن الاجتماع الذي حدث للحفاظ على الريادة المصرية والمبدعين والفنانين، معقبا:" الايام الجاية هيكون فى أخبار سعيدة تفيد الصناعة".

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