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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين ينفعل لسرقة لوحة حمدي قنديل

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

قال الإعلامي تامر أمين إن الدولة منذ سنوات قررت تكريم الرموز العظيمة،العلماء، الأدباء، والفنانين، والإعلامين وهذه الرموز الذي افنت عمرها للوطن.

وأستطرد  أمين خلال برنامج “أخر النهار” المذاع على “فضائية النهار” أن التنسيق الحضاري،  قرر أن يصنع لوحة صغيرة قاعدتها خشبية ووجهتها نحاسية ويكتب عليها " عاش هنا " ويتم تعليقها على المنزل الذي عاش فيه الفنان أو الاعلامي او السياسي أو العالم او الأديب وكل الرموز الكبيرة.

واستنكر تامر أمين أنه بعدما علق التنسيق الحضاري هذه اللوحة امام منزله، فقامت السيدة نجلاء فتحي زوجة حمدي قنديل بالاستغاثة بالشرطة لسرقة هذه اللوحة من أمام منزلهم.

غلاسة ونطاعة على خلق الله

علق امين على سرقة هذه اللوحة المعدنية الخشبية قائلا" لو سامعني يا حرامي قولي فكرت في أيه وأنت بتسرقها ولا هي سرقة من أجل السرقة ونطاعة من أجل النطاعة، وغلاسة غلى خلق الله، فعذه اللوحه قيمتها عند أصحابها فقط وليس لها قيمة عند الحرامي".

وزيرة الثقافة تستجيب لنجلاء فتحي وتعيد لوحة عاش هنا لمنزل حمدي قنديل

وتواصلت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني مع الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، استجابة لندائها وتعيد لها لوحة أخري أمام منزل" حمدي قنديل".

اللوحة المعدنية الخشبية حمدي قنديل لو سامعني يا حرامي نجلاء فتحي وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني سرقة اللوحة

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