ابرزها التهاب الحلق والحمى الشديدة.. 5 أعراض متحور "بيرولا"

بعد انتشار متحور "ايريس" الذي انتشر مؤخرا بفترة قليلة انتشر في الاونة الاخيرة حول انحاء العالم متحور جديد يطلق عليه "بيرولا كوفيد".

واوضح الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وامراض النوم ان متحور "بيرولا" المعروف علميًا باسم BA.2.86 هو متحورمشتق من "أوميكرون" وهو سريع الانتشار، لافتا الي ان الانتقال السريع من متحور الي اخر يثير القلق.

وقد تم اكتشاف المتحور "بيولا" للمرة الاولى في الدنمارك ثم انتقل للمملكة المتحدة ثم الي سويسرا وتايلاند.

واعلن الدكتور محمد الطراونة ان اعراض متحور "بيولا" تتمثل في الصداع وسيلان الانف والعطس وارتفاع درجة حرارة الجسم والتي قد تصل الي الحمى، وفقدان حاستي الشم والتذوق والسعال المستمر، وقد يكون جافا او مصحوب بالبلغم وهي اعراض تتشابه الي حد كبير بأعراض كورونا المعروفة.

واشار الدكتور محمد حسن الطراونة ان هناك بعض العلامات التي قد تميز متحور "بيولا" والتي تتمثل في التهاب الحلق واصابة الجهاز التنفسي، لذا من لديه حساسية صدرية يتأثر كثيرا.

وشدد على ضرورة اخذ جميع الاجراءات الوقائية من عدم التواجد في مناطق مزدحمة او ارتداء الكمامة وشرب المياة بإستمرار وممارسة الرياضة التي من شأنها رفع جهاز المناعة.

اما عن مدى فعالية لقاح كورونا في مقاومة تلك المتحورات فأكد الدكتور محمد حسن الطراونة بأنه حتى الان لم يتم اثبات ذلك من عدمه ولكن من المؤكد ان هذا المتحور ايضا من السهل السيطرة عليه بالأدوية التي يصفها الطبيب للحالة، لذا يجب عند ظهور اي عرض من الاعراض السابقة التوجه الي الطبيب المختص.