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رئيس التحرير
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توك شو

أنت أولى بالـ40%.. حماية المستهلك يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن الزي المدرسي

صدى البلد

ناشد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أولياء الأمور بالإبلاغ حال إجبارهم على شراء الزي من المدرسة.


وأكد محمود ممتاز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، أن بعض المدارس تجبر أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى من متاجر معينة، بعض هذه المتاجر تكون تابعة للمدرسة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه تم رصد فوارق فى سعر الزي المدرسي، داخل المدرسة وخارجها لأكثر من 40%، أولياء الأمور أولى بها.

الممارسات الاحتكارية

وقال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تم إصدار إرشادات لكل المدارس لتجنب الممارسات الاحتكارية التي توقعهم تحت طائلة القانون.

وكشف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إصدار 4 مخالفات لـ 4 مدارس مختلفة، منها مدرسة دولية. 

الدكتور محمود ممتاز المدارس الممارسات الاحتكارية أولياء الأمور برنامج مساء دي إم سي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية المنافسة

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