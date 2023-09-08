محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

أثار مقطع فيديو الكثير من الجدل لمحاولة إنقاذ العالم الأميركي مارك ديكي البالغ من العمر 40 عاماً والعالق في كهفٍ يقع في منطقة سوجوزو وقد علِق العالمٌ على عمق أكثر من ألف متر وذلك داخل كهف في جنوب غرب تركيا وذلك بعدما أصيب بوعكة صحية مفاجئة، ما أرغم السلطات على التدخل في محاولة لإنقاذه .

وقد عَلِق العالم الأميركي داخل الكهف وذلك يوم الثالث من سبتمبر الجاري، ولم يتمّ محاولة إخراجه حتى الآن وهو في الوقت نفسه لم يكن بمفرده وإنما جزءاً من الفريق البحثي المكون من 4 أميركيين و4 أتراك و4 رومانيين وخبيرٌ آخر ينحدر من المجر.

من جانبه قال مارتون كوفاكس، وهو مسئول عن خدمة الإنقاذ من الكهوف بالمجر، إن الكهف يجري محاولة إعداده لإخراج ديكي بأمان ومحاولة معالجة خطر إمكانية سقوط صخور.

وتأمل فرق الإنقاذ انتشال ديكي يوم السبت أو الأحد.