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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مكافحة وعلاج الإدمان : حملة محمد صلاح ساهمت في إقبال إعداد كبيرة على العلاج

صدى البلد

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنهم يعملون على مجموعة من الجوانب المتعلقة بمكافحة تعاطي المخدرات. 

وأشار وهبة، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أنهم يركزون على العلاج والتوعية.

 

وتحدث  المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاط عن أهمية معرفة نسبة تعاطي المخدرات لتوجيه جهود العلاج، مؤكدا أنهم قدموا أكبر برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس في أكثر من 4 آلاف مدرسة العام الماضي.

وبالنسبة لمعدل التعاطي في مصر، أشار وهبة إلى أنه كان يسبق المعدل العالمي بشكل كبير، لكنه الآن أصبح مقاربًا له. وأشار إلى وجود 28 مركز علاجي في 17 محافظة، مع نسبة تعاطي المخدرات تصل إلى 5% ونسبة المدمنين تبلغ حوالي 2.5%.

وأخيرًا، أكد وهبة أن حملة محمد صلاح لمكافحة الإدمان قد أسهمت في زيادة عدد المتقدمين للعلاج بنسبة تصل إلى 400%.

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