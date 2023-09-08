نص موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. حال النبي مع ربه

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، 8 سبتمبر 2023، لتكون تحت عنوان "حال النبي -صلى الله عليه وسلم- مع ربه".

ومن المقرر أن ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من رحاب مسجد الظاهر بيبرس، بالقاهرة.

ويلقي خطبة الجمعة اليوم، الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، ويقرأ قرآن الجمعة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة، ليسترشد به الأئمة في إعدادها وهو كالآتي:



قافلة دعوية مشتركة

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يوم الجمعة : (23 صفر 1445هـ)، الموافق(8/9/2023م)، وتضم (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف ، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع ربه "