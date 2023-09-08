دعاء الرزق الوفير يوم الجمعة .. احرص عليه طوال اليوم

أفضل عبادة يوم الجمعة هي الدعاء والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد حثنا النبي على اغتنام الفرصة في هذا اليوم والإلحاح في الدعاء لأن الله عز وجل خص هذا اليوم بساعة إجابة ما صادفها عبد مسلم ودعا الله فيها ، إلا واستجيب له ، وقد حددها العلماء وأهل الفضل انها مابين العصر والمغرب يوم الجمعة فلنفرغ انفسنا ونترك الدنيا في هذا الوقت ونتقرب ونتضرع إلى الله وندعو بما نتمنى .



دعاء الرزق الوفير يوم الجمعة

ذكر القرآن الكريم، آية جليلة بها خير كثير إذا التزم بها المسلم ، وسع الله رزقه وماله وأولاده، وهي قوله تعالى (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا).

(اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك)

اللهم يا مؤنسي في وحدتي، ويا راحمي في غربتي، ويا ولي نعمتي، ويا مفرج كربتي، ويا سامع دعوتي، ويا مقيل عثرتي، ويا راحم دمعتي، يا رجائي في الضيق، ويا رب البيت العتيق، ارزقني من عندك رزقا واسعا، ويسر لي الحصول على وظيفة وعمل طيب، يكفيني هم الدنيا والحاجة إلى الناس.

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال).

(اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب).

دعاء لزيادة الرزق يوم الجمعة

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد).

(اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه، وأبدله مكان حزنه فرحا، قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن).

(اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعذني من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر).

أدعية الرزق يوم الجمعة

هناك الكثير من الأدعية والتي يمكن للمسلم الدعاء بها في يوم الجمعة وغيره من الأيام للرزق، ذكر بعضها فيما يأتي: (اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك).

(اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم).

أدعية البركة يوم الجمعة

هناك العديد من أدعية البركة التي يمكن للمسلم الدعاء بها في يوم الجمعة وغيره من الأيام، ذكر بعضها فيما يأتي: (اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي).

(اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك).

اللهم في يوم الجمعة المبارك بشرني بما يسرني، وأبعد عني ما يضرني، اللهم أعن لي ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر، وارزقني البركة في المال والأهل والولد، علي يا أكرم الأكرمين. رب أسألك في يوم الجمعة أن تسكن البركة في أمورني كلها، اللهم ارزقني، واهدني، واكفني، وبارك لي اللهم فيما أعطيتني، يا واسع الفضل والكرم.