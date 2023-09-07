دعاء علاج القلق والتوتر.. ردده في كل وقت واحرص عليه في جوف الليل

القلق والتوتر والخوف صفات خلقها الله عز وجل في الإنسان، فهي طبيعية لدى كل إنسان وليست دخيلة، وهذه الصفات الثلاثة لا تأتي إلا إذا شعر الإنسان بخطر ما يقترب منه سواء كان هذا الخطر حسي أو معنوي، ودرجات القلق متفاوتة من إنسان لآخر فقد تصل إلى حد المرض، وهذا يحتاج إلى علاج نفسي، الشريعة الإسلامية وبالتحديد النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مشكلة إلا ووضع لها الحل سواء بالذكر أو الدعاء أو من القرآن الكريم، ودعاء علاج القلق والتوتر لم يرد به نص صريح ولكن هناك من الأدعية التي أرشدنا عنها النبي الكريم التي تعالج ذلك نرصدها في التقرير الآتي..

دعاء علاج القلق والتوتر

«اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء».

2-« لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض، ورب العرش العظيم».

3-« اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك أن تقيني المرض».

4- «اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت».

5-«اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي».

6- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال».

7-«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك».

8- «اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك».



دعاء يعالج الاكتئاب

ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال (اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها).

(لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم).

(يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).

(أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين).

(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين).

(حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).

دعاء الخوف من أمر معين

يستحب أن يقول المسلم اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وتكرار قوله تعالى رب اشرح لي صدري* ويسر لي أمري* واحلل عقدة من لساني* يفقهوا قولي). وهناك آخر مهم جدا وهو (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين، وغلبة الرجال) ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، وا رواه الألباني عن جد عمرو بن شعيب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم الأمن من الفزع بالكلمات فقال: (أعوذ بكلمات الله التامة، من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون).

-اللهم مددت يدي إليك، وسلمتك أمري، فلا تردني خائبا يا الله، اللهم ارحم ضعفي، ولا تجعل للشتات مكانا في قلبي وفكري.

- اللهم اجعل مكان قلقي راحة، ومكان خوفي طمأنينة، ويسر لي أموري ما كبر منها، وما صغر.

- اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

- اللهم إني أسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.

