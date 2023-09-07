الوضع الصحيح للكرسي في الصف أثناء صلاة الجماعة.. مجدي عاشور يوضح

سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب قائلا: ما نراه هو أن استواء الصف في أثناء صلاة الجماعة بالنسبة لمن يجلس على الكرسي يكون بمقابلة الأكتاف لمن بجواره لا القدم ؛ بمعنى أن الكرسي ينبغي أن يكون معظمه أمام خط الصف ، لا خلفه ، وقد روى أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ".

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” ينبغي تثبيت الكرسي من أول الصلاة على هيئة واحدة دون تغيير ؛ لئلا يتنافى مع تحقيق الطمأنينة بكثرة الحركة ، فضلا عن أنه غالبا ما يحصل إيذاء لغيره من المصلين.

حكم الصلاة جالسا

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول: حالتي الصحية جيدة لكني أصلي السنن والنوافل جالسة، فهل صلاتي صحيحة؟

يقول الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في بيان حكم الصلاة جالسا، إنه لا مانع من أداء السنن في وضع الجلوس للإنسان ولو كان صحيحا معافى.

حكم صلاة العصر بعد أذان المغرب

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث: يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان . ومن فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناسى إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثما وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي العصر قضاء قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم فى صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.



حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟

سؤال أجاب عنه الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى مسجلة له عبر قناة يوتيوب.

وأجاب "عمران" إن آخر وقت لأداء صلاة العشاء، وفقا للعلماء إنه إذا انتصف الليل فتكون صلاة العشاء ولا ينبغي تأخيرها.

وأضاف "عن التأخير في صلاة العصر، أنه يجوز لمن يتأخر على الصلوات أن يصلي في أي مكان مسير له، لأن الصلاة لا تتعدى وقتا كثيرا فيمكن أدائها بهذه الطريقة وعدم تأخيرها".

وأوضح أن هناك فرقا في أول الوقت في الصلاة وفي آخره، مؤكدا أن الصلاة جائزة في الوقتين، والأفضل أن تكون في أوله، ويجوز الصلاة في آخر الوقت.

