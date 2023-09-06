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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل نسيان المضمضة بعد الطعام يؤثر في صحة الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه عندما يكون الإنسان على وضوء وتناول شيئا وبقي في فمه بقايا من الطعام؛ فعليه أن يتمضمض، حتى لا يبتلعها الإنسان في أثناء الصلاة.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال « هل تصح الصلاة عند أكل شيء ما ونسيت المضمضة وأنا على وضوء ؟»، أن المضمضة فى هذه الحالة مستحبة؛ حتى لا يتبقى شيء فى الفم، فلو كنت متأكدا من عدم وجود شيء وصليت بهذا الوضوء من غير المضمضة؛ فلا مانع وتكون الصلاة صحيحة.

هل يجب المضمضة بعد تدخين السجائر

قالت دار الإفتاء ، إن تدخين السجائر حرام،  لكنها لا تبطل الوضوء، وعليه ليس من الضروري إعادة الوضوء بعد التدخين، إلا أنك إن شربت سجائر وتوضأت بعد ذلك فهذا مستحب، ويجوز؛ لإزالة الروائح الكريهة، فإن لم تتوضأ ومضمضت فمك فقط؛ فوضوؤك صحيح ولا شيء فى ذلك.

وتابعت دار الإفتاء : ويمكن القول إن السجائر لا تبطل الوضوء ولكنها محرمة ، فالتحريم شيء والبطلان شيء آخر، والسجائر محرمة لأنها تهلك العافية والمال، وكلاهما يكفى فى التحريم، ولكن عندما تذهب للصلاة تذكر حديث ((إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)).

وذكر الفقهاء نواقض الوضوء، ولم يرد فيها أن التدخين من مبطلات الوضوء، كما أنه لا يجب على من شرب السجائر المضمضة إذا أراد الصلاة، ولكن يستحب له المضمضة لإزالة راحة الفم الكريهة.

هل يجب المضمضة بعد تدخين السجائر دار الإفتاء المضمضة الوضوء

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