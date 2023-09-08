عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف تقرير صحفي، عن قرار جديد من نادي اتحاد جدة السعودي، عقب فشل التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.


وفشل اتحاد جدة في التعاقد مع محمد صلاح قبل إغلاق الميركاتو السعودي، أمس الخميس، بسبب تمسك ليفربول الإنجليزي بخدمات النجم المصري.


وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، أن اتحاد جدة لن يحاول التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.


وأضافت أن اتحاد جدة حاول إقناع ليفربول بالتخلي عن خدمات صلاح مقابل 200 مليون جنيه إسترليني إلا أن النادي الإنجليزي تمسك بخدمات اللاعب.


ويمتد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.


يذكر أن محمد صلاح تواجد ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي أعلنت عنها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الأربعاء الماضي.

محمد صلاح اتحاد جدة ليفربول صلاح الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

بعد اشتباكات بالأيدي.. إصابة نيمار في تدريبات منتخب البرازيل

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ترشيحاتنا

قناة مجانية تحصل على حقوق إذاعة مباراة الزمالك في الكونفدرالية

توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن ومصر الخير لتطوير 36 قاعة حضانة ببورسعيد

الحكومة تتلقي 9 آلاف شكوى بشأن الكهرباء و8139 في مجال الأمن

خالد عبد الغفار: العدالة أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل

وزير الأوقاف يكشف أسباب التطرف والانحراف الفكري وخطورته على المجتمع

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء موجات الحرارة.. فاضل كام يوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

بفستان ملفت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ