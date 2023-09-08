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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدء وصول الوفود إلى الجونة للمشاركة في بطولة مصر الدولية للجولف

صدى البلد

بدأ وصول الوفود المشاركة فى بطولة مصر الدولية للجولف للرجال الى مدينة الجونة التى تستضيف فعاليات البطولة الأقدم فى الشرق الأوسط والتى انطلقت للمرة الأولى عام 1921.

ووصلت بالفعل الى الجونة بعثات المغرب والسعودية والاردن والعراق وجنوب أفريقيا بينما تصل باقى البعثات المشاركة على مدار الجمعه تباعاً وهم سويسرا وكينيا ولبنان والنمسا وإيطاليا وليبيا بالاضافة الى مصر البلد المضيف فيما ستكون بعثة مالاوى اخر الوصول غدا السبت.

ويبداً اللاعبون المشاركون تدريباتهم اعتبارا من غدا السبت بينما تنطلق المنافسات الرسمية بعد غدا الاحد  وتستمر على مدار ثلاثة ايام متتالية.

كما انهت الجونة كافة الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة وقضاء فترة مميزة من خلال الاستمتاع رياضيا وسياحيا فى واحدة من أجمل المدن السياحية المصرية المتكاملة، لما تتمتع به من مرافق وبنية تحتية مجهزة، وبالاضافة إلى وجود ملعبين جولف متميزين وفقاً لاحدث المواصفات العالمية، فضلاً عن وجود 18 فندق متميز، بخلاف الطبيعة السياحية الخلابة والتي تضمن إقامة متميزة للاعبين والزائرين.

وضع اتحاد الجولف اللمسات النهائية للخروج بالبطولة فى افضل صورة مشرفة لتحقيق الأهداف المنشودة بتنظيم مميز لاقدم بطولة جولف فى الشرق الأوسط وتوفير فرص للتواصل ودمج الثقافات المختلفة للاعبينا والمساهمة فى تنشيط السياحة الرياضية عامة وسياحة الجولف خاصة من خلال استثمار الإمكانيات التى تمتاز بها مدينة الجونة.

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