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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

استشهدت بآيات من القرآن ولبست الحجاب.. من هى البلوجر روان عصام الإسكندرانية؟

صدى البلد

أعلنت البلوجر الإسكندرانية روان عصام قرارا هاما غيرت بسببه محتواها بالكامل على مواقع التواصل المختلفة بعد فيديو قصير نشرته منذ ساعات.

شاهد الفيديو:

وقررت الشابة روان عصام ارتداء الحجاب خلال بث مقطع فيديو ظهرت فيه بملابس محتشمة بيضاء تشرح فيه سبب اتخاذ هذا القرار الذي وصفته أنه طال انتظاره وغير مفاجئ.

وقالت روان إنها “ مش مستعدة تدخل النار بسبب لبسها، وعرفت أن الحجاب فرض وأنه بسببه ممكن الإنسان يدخل الجنة أو النار فقررت ارتدائه”.

 

واشتهرت روان عصام بمحتواها الكوميدي على موقع تيك توك الذي تصف فيه مواقف طريفة من حياتها الشخصية أو حياة البنات بشكل عام، كما حقق ملايين المشاهدات في شهور قليلة.

شاهد الفيديو:

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