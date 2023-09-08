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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بـ موانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و 698 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 298 شاحنة و 562 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 332 شاحنة  و 136 سيارة . 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة TS INDEX قادمة من العقبة  والعبارة امل فيما تغادر ثلاث سفن وهي الحرية ، بوسيدون اكسبريس والقاهرة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1440 طن بضائع و 180 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي  سينا ، بريدج وايلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة درة جدة  وعلى متنها 468 سيارة بوزن 936 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2365 راكب بموانيها .
 

أكس الام الب البحر الأحمر الس الصادرا السفن الع الصادرات العبارة امل العقبة ألف

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