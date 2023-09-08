وصول 32 ألف طن ألمونيوم إلى ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 658 شاحنة و159 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36500 طن بضائع ، 351 شاحنة و100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 59 شاحنة و59 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة PATAGOINA وعلى متنها 32 الف طن المونيوم قادمة من استراليا والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2875 طن بضائع و 225 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1465 راكب بموانيها .

