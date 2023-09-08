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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العسومي يشهد اختتام فعاليات البرامج التدريبية حول أدوات الدبلوماسية البرلمانية

صورة من الدورة التدريبية
صورة من الدورة التدريبية

اختتمت فعاليات البرامج التدريبية التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي والتي أقيمت بالقاهرة، حول " الأدوات الجديدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ومهارات وفنون الصياغة التشريعية، وذلك لعدد من مسئولي الشعب البرلمانية الوافدين من البرلمانات العربية، حيث كان أبرز المحاضرين في تلك البرامج السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، والمستشار محمود خليفة مستشار الأمين العام للجامعة العربية للشئون العسكرية، واللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إلى جانب عدد من الأساتذة المتخصصين في القانون والتشريعات ونظم المعلومات والأمن السيبراني.

 

وخلال الفعاليات، أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، عن سعادته بإلقاء محاضرة بمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، والتي جاءت اقتناعا من الدولة المصرية والخارجية المصرية بالدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي والدبلوماسية البرلمانية في دعم  مصالح الشعب العربي بشكل عام، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية المتنامي خلال السنوات الأخيرة في التعبير عن مواقف الشعوب تجاه قضايا السياسة الخارجية، مؤكدا أن برلمانات الدول أصبح لها دور أصيل ومتنامي في التأثير على قرارات السياسة الخارجية، وتُسهِم بشكل مباشر في طرح رؤى الدول والمجتمعات إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

 

كما أشاد المشاركون بالدور الذي يلعبه مركز الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين منسوبي الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانات العامة للمجالس والبرلمانات العربية، وذلك انطلاقا من استراتيجية عمل البرلمان العربي الجديدة، وتوجيهات معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لدعم التواصل والتنسيق بين الأمانات العامة العربية والحرص على تطوير أدوات عملها.

 

ونوه معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على حرص البرلمان العربي على تنظيم تلك البرامج والدورات التدريبية المتخصصة للارتقاء بالأداء المهني وتعزيز كفاءة منتسبي البرلمانات العربية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الدورات والبرامج في كافة المجالات.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي على مواصلة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية لتنظيم تلك البرامج المتخصصة، منوهاً إلى أنه سوف يتم الإعلان عن دبلومة وماجستير مهني في الدراسات البرلمانية والدبلوماسية البرلمانية يبدأ خلال العام الدراسي 2023/2024.

وختاماً قام رئيس البرلمان العربي بتسليم شهادات المشاركة والتقدير إلى المشاركين فى البرامج، والبالغ عددهم سبعة وثلاثون مشارك، يمثلون تسع أمانات عامة عربية.

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