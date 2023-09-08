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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون ميكاچ.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ميس حمدان
ميس حمدان

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت ميس حمدان في  الصورة بإطلالة صيفية متميزة بدون ميكب.

 

وطرحت ميس حمدان، أغنية جديدة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، حملت اسم “مهندم وشيك”.

أغنية مهندم وشيك، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتمثل عودة لـ ميس حمدان للغناء مرة أخرى، بعد توقف دام لسنوات عن طرح أي أعمال غنائية جديدة.

 

واعتمدت ميس حمدان في تصوير الأغنية، على الحركات الاستعراضية التي تجيد تقديمها.

 

آخر أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

إطلالة ميس حمدان

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