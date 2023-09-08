وفاة 39 شخصا و7 مفقودين في فيضانات البرازيل

لقي 39 شخصًا على الأقل مصرعهم 7 آخرين في عداد المفقودين نتيجة إعصار أدى لحدوث فيضانات بولاية "ريو جراندي دو سول" في أقصى جنوب البرازيل.

وأعلن حاكم الولاية إدواردو ليتي حالة الكوارث العامة، كما ألغى عروضا على مستوى الولاية كانت ستنظم للاحتفال بيوم استقلال البرازيل.

وقال ليتي إن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على 80 مدينة وتركت أكثر من 2300 شخص بلا مأوى، كما أدت لنزوح أكثر من 3900 آخرين.

وأضاف ليتي أن أغلب المفقودين من سكان بلدة موكوم الصغيرة، وهي إحدى أكثر المناطق تضررا من الفيضانات، كما سجلت مدن قريبة العديد من الضحايا، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأنهار والفيضانات التي اجتاحت المنازل.