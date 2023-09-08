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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع ميدانياً مراحل العمل بمحور عمرو بن العاص ويوجه بتذليل العقبات

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي معاينة مراحل العمل الجارية بعدداً من القطاعات المار بها محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم . 
شملت جوله المحافظ متابعه أعمال إنشاء الطريق السطحي للمحور بمنطقة الاخلاص بحي الطالبية بالاضافة الي مواقع الربط مع الطريق الدائري بمنطقة المريوطية .
كلف المحافظ خلال الجولة رئيس الحي بالتنسيق الدوري مع جهاز تعمير القاهرة والشركة المنفذة لإزالة اي معوقات وتسهيل العمل للانتهاء خلال الجدول الزمني المحدد لها .
مشيراً أن المحور يعد إضافه كبيرة لشبكة الطرق بالمحافظة حيث يساهم في ربط الدائري الشمالي بالطريق الدائري الجنوبي بطول يصل الي ٤.٥ كم مارا بالعديد من المناطق ذات الكثافات المرورية الكبيرة وعلي رأسها شارعي الهرم والملك فيصل ومحور أنور السادات ( ترسا) . 
كما اطلع المحافظ من رئيس الحي علي موقف أعمال الرصف بطريق الخدمة اسفل المحور بقطاع شارع المطبعه بين شارعي الهرم وفيصل والذي تم البدء في رصف وتطوير الطريق وانشاء ارصفه المشاة وساحات انتظار المركبات. 
مشيراً إلى أن العمل يجري علي قدم وساق لسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمحور لتحقيق الاستفادة المرورية منه . 
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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أحمد راشد محافظ الجيزة الطريق الدائرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم منطقه المريوطية جهاز تعمير القاهرة شارع المطبعة محور عمرو بن العاص محافظ الجيزة

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