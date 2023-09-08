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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض عالمي للذهب .. بشرى للمواطنين | وسعر عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

الذهب واحد من أغلى المعادن الموجودة على كوكب الأرض وأحد أسباب اندلاع الحروب بين الدول، إلا أن عملية اكتشافه والعثور عليه تعتبر محل اهتمام الجميع، وتمثل اسعار الذهب ومتابعتها بشكل يومي الاهتمام الأكبر لدي المواطنين.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر| استقرار الدولار.. تراجع الإسترليني ..الذهب عيار 21  يسجل 2220 جنيها 


الذهب عالميا
 


وتراجعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي، لتسجل 7.863 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 7.974 مليار بنهاية يوليو 2023، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي.

 

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1902 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيه.

الذهب يشهد انخفاضا عالميا

وقال مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، خلال تصريحات تلفزيوينة، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضا عالميا خلال الأيام الماضية لنحو 30 دولار، لتصل الأوقية إلى 1917 جنيه، لافتا إلى أن مبادرة زيرو جمارك لها تأثير قوي جدا على اتزان الأسواق لذلك طالبنا بمد المبادرة

 

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