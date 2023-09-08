محمد التاجي ينتقد قانون الأحوال الشخصية: الراجل بيتسجن في 15 قضية

قال الفنان محمد التاجى، إن قوانين الأحوال الشخصية مجحفة تنصف المرأة وتظلم الرجل.

وأضاف التاجى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى هانى عبد الرحيم، أن القانون يتيح رفع 15 قضية على الرجل، إذا انفصل عن زوجته، وجميع القضايا يحبس فيها الراجل.

البرامج التلفزيونية



وانتقد الفنان محمد التاجى، وبعض البرامج التليفزيونية، مؤكدا أنها قطعت أواصر العائلة، معقبا:" الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع .

وكان قال محمد التاجى فى تصريح سابق له: "ماتتجوزوش ربنا رحيم غفور.. قوانين المرأة اليومين دول مبتغفرش لحد، على طول في السجن، أي حركة يسجنوه، خليك قاعد في بيتكم وربك هيغفر لك ربنا عارف وعالم بحالك شكله إيه".