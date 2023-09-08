عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز لفرد الحراسة ترك صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

هل يجوز لفرد الحراسة ترك صلاة الجمعة..  سؤال ورد للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز لفرد الأمن أن يصلي الجمعة ظهرًا، وعلى أصحاب الشركات أن يبدلوا أفراد الأمن، بحيث لا يهمل فرد الأمن كل صلوات الجمعة .

آخر ساعة من يوم الجمعة متى تبدأ؟.. 15 كلمة مستجابة لجلب الرزق

دعاء يوم الجمعة لشفاء أمي المريضة .. تضرع إلى الله وردده بيقين

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حارس الأمن أو أفراد الجيش والشرطة الذين يلتزمون بنوبة الحراسة، ولا يوجد من ينوب عنهم؛ جاز لهم أن يصلوا صلاة الجمعة ظهرًا.

وأضاف الجندي، في تصريح لـ«صدى البلد»، أنه إذا كان يوجد أكثر من شخص فى نوبة حراسية واحدة؛ فعليهم أن يتناوبوا فيما بينهم لأداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أن جميع أفراد الشرطة والجيش الذين يؤدون أعمالهم فى المكاتب؛ تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تسقط عنهم.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه إذا كانوا داخل المكتب أكثر من شخص يجوز لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة وهم بداخله على أن يقوم أحدهم بأداء خطبتين قصيرتين يتخللهما جلسة صغيرة، وأن يبدأها الإمام بالحمد لله والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم يذكر بعد ذلك آية قرآنية وحديث عن رسول الله، ثم يدعوا للمسلمين وبعد ذلك يقيم الصلاة.

آخر ساعة من يوم الجمعة
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن في يوم الجمعة ساعة لا يرد فيها الدعاء، إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تحديد هذه الساعة بين من يراها في جوف الليل وفي ساعة ما بين آذان الجمعة والتسليم منها، وقيل هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فمتى تبدأ آخر ساعة من يوم الجمعة، وهل يقصد منها ستون دقيقة كما هو شائع في معنى الساعة.

جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ»، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأن ساعة الجمعة -يعني: ساعة إجابة الدعاء- فقال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رواه مسلم.

كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الحديث أيضا: «التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ» رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه.

هل يجوز لفرد الحراسة ترك صلاة الجمعة صلوات الجمعة البحوث الإسلامية آخر ساعة من يوم الجمعة يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد رفض إغراءات الاتحاد.. ميرور تفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديو.. وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

«حماة الوطن» يشارك في الملتقى الثالث للأحزاب الداعمة لترشيح السيسي لولاية جديدة

على هامش قمة العشرين.. جوتيريش يكشف عن توقعاته لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

إنقاذ حياة سيدة وجنينها في السعودية بعد تدخل طبي عاجل.. ماذا حدث؟

هل يجوز لفرد الحراسة ترك صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب

نشرة المرأة و الصحة..أعراض تكشف سرطان القولون سريعا.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب.. مي كساب تثير الجدل

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ